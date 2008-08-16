Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 29 комплектов наград (список)

Начинается 8-й день соревнований

16 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 30 комплектов наград 1. Легкая атлетика. Ходьба. 20 км. Мужчины 2. Бадминтон. Одиночный разряд. Женщины 3. Плавание. Спина. 200 м. Женщины 4. Плавание. Баттерфляй. 100 м. Мужчины 5. Плавание. Вольный стиль. 800 м. Женщины 6. Плавание. Вольный стиль. 50 м. Мужчины 7. Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет. Неподвижная и движущаяся мишень. 25 м. Мужчины 8. Парусный спорт. Класс "Финн" 9. Парусный спорт. Класс "Инглинг" 10. Стендовая стрельба. Скит. Мужчины 11. Вольная борьба. Весовая категория до 48 кг. Женщины 12. Вольная борьба. Весовая категория до 55 кг. Женщины 13. Бадминтон. Парный разряд. Мужчины 14. Большой теннис. Парный разряд. Мужчины 15. Велотрек. Гонка по очкам. Мужчины 16. Велотрек. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины 17. Велотрек. Кейрин. Мужчины 18. Фехтование. Рапира. Командные соревнования. Женщины 19. Тяжелая атлетика. Весовая категория свыше 75 кг. Женщины 20. Легкая атлетика. Толкание ядра. Женщины 21. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины 22. Легкая атлетика. 100 м. Мужчины 23. Академическая гребля. Одиночка. Женщины 24. Академическая гребля. Одиночка. Мужчины 25. Академическая гребля. Двойка парная. Женщины 26. Академическая гребля. Двойка парная. Мужчины 27. Академическая гребля. Двойка распашная без рулевой. Женщины 28. Академическая гребля. Двойка распашная без рулевого. Мужчины 29. Академическая гребля. Четверка парная. Мужчины

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