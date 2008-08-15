5-й тур Чемпионата Украины по футболу
22:30, 15 августа 2008Спорт
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Сегодня сыгран один матч
Завершился первый матч 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Карпаты 1:1 (Мелащенко 16 - Пшеничных 22).
Соседи по 11-й и 12-й строчке турнирной таблице прибавили себе по пятому очку в пяти играх
Завтра состоятся 4 матча:
Таврия - Арсенал
ФК Харьков - Черноморец
ФК Львов - Ворскла
Заря - Металлург Д
И еще три - в воскресенье, 17 августа:
Динамо - Металлург З
Ильичевец - Днепр
Шахтер - Металлист
Расположение команд в турнирной таблице очень плотное: между вторым и тринадцатым местом всего 4 очка, - поэтому каждый выигрыш (проигрыш) чреват резкими взлётами (соответственно, падениями).
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