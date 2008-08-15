5-й тур Чемпионата Украины по футболу

Завершился первый матч 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Кривбасс - Карпаты 1:1 (Мелащенко 16 - Пшеничных 22).

Соседи по 11-й и 12-й строчке турнирной таблице прибавили себе по пятому очку в пяти играх

Завтра состоятся 4 матча:

Таврия - Арсенал

ФК Харьков - Черноморец

ФК Львов - Ворскла

Заря - Металлург Д

И еще три - в воскресенье, 17 августа:

Динамо - Металлург З

Ильичевец - Днепр

Шахтер - Металлист

Расположение команд в турнирной таблице очень плотное: между вторым и тринадцатым местом всего 4 очка, - поэтому каждый выигрыш (проигрыш) чреват резкими взлётами (соответственно, падениями).