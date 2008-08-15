Итоги седьмого дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** Китайский тяжелоатлет Юн Люй принес своей стране 25-е золото. Люй выиграл соревнования в весовой категории до 85 килограммов. Второе место занял белорус Андрей Рыбаков. Бронзовая медаль досталась Тиграну Варбану Мартиросяну из Армении.

*** Китайские бадминтонистки Цзинь Ду и Ян Юй выиграли золото Олимпиады-2008 в женском парном разряде. В финале они победили представительниц Южной Кореи Ле Хе Чон и Ли Ген Вон. Бронзовые медали завоевал еще один китайский дуэт Или Вэй/Явэнь Чжан, обыгравший в матче за третье место японок Миюки Маеду и Сатоко Суэтсуну.

Счет финальной встречи - 21:15, 21:13 в пользу китаянок. Для сборной Китая это золото стало уже 26-м на Олимпиаде-2008.

*** Эфиопская легкоатлетка Тирунеш Дибаба стала олимпийской чемпионкой в беге на десять тысяч метров. Дибаба выиграла забег с результатом 29 минут, 54,68 секунды, установив олимпийский рекорд. Второе место заняла спортсменка из Турции Эльван Абейлегессе, а бронза досталась американке Шалейн Фланаган.

*** После дисквалификации Кима Чжон Су из КНДР за допинг, китайский стрелок Цзунлян Тань и российский Владимир Исаков получат, соответственно, серебряную и бронзовую медали Олимпиады-2008 в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 50 метров . Северокорейский спортсмен занял в этом виде программы второе место, а у китайца и россиянина были 3-й и 4-й результат.

Кроме того, у Ким Чжон Су была бронзовая медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (9 августа). Теперь бронзовая награда должна перейти 4-му по очкам - американцу Джейсону Тернеру.

Как отмечает AFP, Ким Чжон Су был уличен в употреблении запрещенных "бета-блокаторов". Об этом сообщила представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Жизель Дэвис.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Таким образом, к концу седьмого дня соревнований в медальном зачете:

1. Китай - 41 медаль, за день +6 (26 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых; вчера было 22-8-5)

2. США - 46 +12 (14-13-19; 10-9-15)

3. Германия 14 +2 (8-2-4; 7-2-3)

4. Южная Корея - 18 +2 (6-9-3; 6-7-3)

5. Италия - 14 +1 (6-4-4; 6-4-3)

6. Япония - 13 +2 (6-4-3; 5-3-3)

7. Австралия - 20 +4 (5-7-8; 5-4-7)

8. Россия 19 +5 (3-8-8; 3-8-3)

9. Франция 18 +3 (3-8-7; 2-7-6)

10. Великобритания 8 +1 (3-2-3; 2-2-3)

11. Словакия 4 +2 (3-1-0; 1-1-0)

12. УКРАИНА 7 +2 (3-0-4; 1-0-4)

13. Чехия 4 +1 (2-2-0; 2-1-0)

14. Грузия 3 (2-0-1) - без изменений

15. Куба 8 +2 (1-3-4; 1-3-2)

16. Нидерланды 7 (1-2-4) - б.и.

17. Азербайджан 4 (1-2-1) - б.и.

18. КНДР 5 -2 (1-1-3; 1-2-4)

19. Румыния 4 (1-1-2) - б.и.

20-21. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

20-21. Польша 2 +2 (1-1-0; не было)

22. Швейцария 4 (1-0-3) - б.и.

23-24. Испания 2 (1-0-1) - б.и.

23-24. Финляндия 2 (1-0-1) - б.и.

25-27. Эфиопия 1 +1 (1-0-0; не было)

25-27. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

25-27. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

28. Венгрия 5 +1 (0-4-1; 0-3-1)

29. Казахстан 5 +1 (0-3-2; 0-2-2)

30. Зимбабве 3 (0-3-0) - б.и.

31-32. Турция 3 +1 (0-2-1; 0-1-1)

31-32. Швеция 3 (0-2-1) - б.и.

33. Белорусь 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)

34. Австрия 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

По серебру и бронзе - Узбекистан (+серебро), Норвегия, Словения (обе + бронза), Алжир, Киргизия (обе - б.и.)

По одному серебру - Вьетнам, Колумбия (обе - б.и.)

Пять бронз - Армения (+1)

Четыре бронзы - Бразилия (б.и.)

По две бронзы - Индонезия, Тайвань (обе - б.и.)

По одной бронзе - Аргентина, Болгария, Дания, Египет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того, Хорватия (все - б.и.)