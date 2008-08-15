Первое золото Олимпиады в легкой атлетике выиграл поляк
17:40, 15 августа 2008Спорт
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Спортсмен установил личный рекорд
Польский легкоатлет Томаш Маевски стал обладателем золотой медали Игр-2008 в толкании ядра. Именно в этом виде программы был разыгран первый комплект наград легкоатлетического турнира. Результат чемпиона - 21,51 метра. Второе место занял американец Кристиан Кантуэлл, а третье - белорус Сергей Михневич.
Маевски показал результат, который позволил ему выиграть золотую медаль, в четвертой попытке, установив личный рекорд. Кантуэлл толкнул ядро на 21,09 метра, а Михневич - на 21,05 метра.
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