Первое золото Олимпиады в легкой атлетике выиграл поляк

Польский легкоатлет Томаш Маевски стал обладателем золотой медали Игр-2008 в толкании ядра. Именно в этом виде программы был разыгран первый комплект наград легкоатлетического турнира. Результат чемпиона - 21,51 метра. Второе место занял американец Кристиан Кантуэлл, а третье - белорус Сергей Михневич.

Маевски показал результат, который позволил ему выиграть золотую медаль, в четвертой попытке, установив личный рекорд. Кантуэлл толкнул ядро на 21,09 метра, а Михневич - на 21,05 метра.