Золото Олимпиады получают Китай, Япония, Великобритания и Франция

Очередные медали на Пекинской Олимпиаде разыграли борцы, велосипедисты и фехтовальщики

*** В финале олимпийского поединка дзюдоисток, выступающих в весовой категории свыше 78 килограммов, победу одержала китайская спортсменка Вэнь Тон. Она принесла своей сборной 24-ю золотую медаль. Второе место заняла дзюдоистка из Японии Маки Цукада. Бронзовые награды достались спортсменке из Словении Люсии Полвадер и кубинке Идалис Ортис.

Вэнь Тон одержала победу за 12 секунд до конца поединка, в котором со счетом 10:1 лидировала японская атлетка. Однако китаянка провела прием, который позволил ей стать чемпионкой.

*** Японец Сатоси Исии выиграл золотую медаль в турнире дзюдоистов в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале Исии одержал победу над Абдулло Тангриевым из Узбекистана. Бронзовые награды завоевали кубинец Оскар Брайсон и француз Тедди Ринер.

*** Мужская сборная Великобритании по велотреку завоевала золотые медали в командном спринте. В финальном заезде Джейми Стафф, Джейсон Кенни и Крис Хой победили французских спортсменов. Бронзовые награды достались немецкой команде, которая выиграла заезд за третье место у сборной Австралии.

В финале британские велогонщики показали результат 43,128 секунды, опередив французов более чем на полсекунды. Серебряными призерами стали Грегори Бож, Кевин Серо и Арно Турнан. В составе немецкой команды бронзовые награды получили Рене Эндерс, Максимилиан Леви и Штефан Нимке.

*** Французские фехтовальщики стали чемпионами Олимпиады-2008 в командном турнире шпажистов. В финале Жером Жанне, Фабрис Жанне и Ульриш Робейри победили поляков со счетом 45:29. Бронзовые медали выиграла команда Италии, которая в матче за третье место взяла верх над сборной Китая.

Финальный поединок проходил с заметным преимуществом французов, которые к концу шестой схватки (из девяти) вели со счетом 30:14. В матче за третье место сборная Италии убедительно победила китайцев - 45:35.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру