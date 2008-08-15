Украина и Словакия добавили по два "золота", Китай и США - по одному

Очередные медали на Пекинской Олимпиаде разыграли стрелки, гимнасты, гребцы, тяжелоатлетки и стрелки из лука

*** Золото на олимпийском турнире по пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров лежа завоевал украинец Артур Айвазян, серебро - американец Мэттью Эммонс, а бронзу - австралиец Уоррен Потент.

Результат олимпийского чемпиона - 702,7 балла. Эммонс набрал 701,7 балла, а Потент - 699,1. Золото Айвазяна стало для сборной Украины вторым на Олимпиаде-2008.

*** Олимпийской чемпионкой в абсолютном первенстве стала американка Анастасия Люкина, которая после выступления в четырех дисциплинах (брусья, опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения) набрала 63,325 балла. Серебро Игр-2008 также завоевала спортсменка из США Шон Джонсон. Бронзовая медаль досталась китаянке Илинь Ян.

*** Золото в гребном слаломе в дисциплине каноэ-двойка досталось словакам Паволу и Петеру Хохшорнерам, второе место занял дуэт из Чехии Ярослав Вольф / Ондрей Степанек. Российский дуэт Михаил Кузнецов / Дмитрий Ларионов завоевал бронзовые медали.

*** Словацкая спортсменка Елена Калиска завоевала золотую медаль в гребном слаломе, в дисциплине байдарка-одиночка. Это золото стало для Словакии третьим на Играх-2008. В полуфинале и финале Калиска стала единственной байдарочницей, которой не было начислено штрафное время. На втором и третьем местах, соответственно, спортсменки из Австралии и Австрии.

*** Китайская тяжелоатлетка Лэй Цао, выступающая в весовой категории до 75 килограммов, с большим преимуществом выиграла золотую медаль Олимпиады-2008. Вторая - представительнице Казахстана Алла Важенина. Россиянке Надежде Евстюхиной досталась бронзовая медаль

*** Украинский лучник Виктор Рубан завоевал на Олимпиаде в Пекине золотую медаль.

В финале В.Рубан выиграл со счетом 113:112 у корейского лучника Пак Кен Мо. Российский спортсмен Баир Баденов, уступивший Рубану в полуфинале, завоевал бронзовую медаль.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру