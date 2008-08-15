Украинец "настрелял" третье золото в Пекине
13:08, 15 августа 2008Спорт
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Виктор Рубан победил корейца
Лучник Виктор РУБАН завоевал на Олимпиаде в Пекине золотую медаль.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В финале В.РУБАН выиграл со счетом 113:112 у корейского лучника.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравил победителя и весь тренерский состав с блестящей стрельбой и «золотом» Игр.
В целом это уже третья золотая медаль украинской команды на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине.
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