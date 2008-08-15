Московский "Спартак" уволил главного тренера
12:55, 15 августа 2008Спорт
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"Неуд" за результаты
Руководство московского "Спартака" приняло решение об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера. В четверг вечером на официальном сайте клуба появилось сообщение, следующего содержания:
"Сегодня вечером главный тренер ФК "Спартак" Станислав Саламович Черчесов отстранён от исполнения обязанностей по руководству командой в связи с неудовлетворительными спортивными результатами".
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