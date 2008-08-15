Московский "Спартак" уволил главного тренера

Руководство московского "Спартака" приняло решение об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера. В четверг вечером на официальном сайте клуба появилось сообщение, следующего содержания:

"Сегодня вечером главный тренер ФК "Спартак" Станислав Саламович Черчесов отстранён от исполнения обязанностей по руководству командой в связи с неудовлетворительными спортивными результатами".

Чемпионат.ру