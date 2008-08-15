Украина в Пекине завоевала второе "золото"

На Олимпийских играх в Пекине Артур АЙВАЗЯН в стрельбе из винтовки на 50 метров с результатом 702,7 баллов завоевал вторую золотую медаль для Украины.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, второе место у американца Мэтью ЭММОНСА (701,7), третье – у австралийца Ворена ПОТЕНТА (700,5).

А.АЙВАЗЯН уже в третий раз участвует в Олимпийских играх: в Сиднее он занял 5-е место, в Афинах был 7-м.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравил А.АЙВАЗЯНА и его тренера с завоеванием титула Олимпийского чемпиона

Как сообщал УНИАН, первую золотую медаль для Украины на Олимпиаде завоевала 14 августа украинская женская сборная по фехтованию на саблях в составе: Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН, Елена ХОМРОВА и Ольга ЖОВНИР.