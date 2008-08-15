Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 18 комплектов наград

Начинается 7-й день соревнований

15 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 16 комплектов наград по календарю и 2 комплекта (водный слалом), не разыгранные вчера из-за сильного дождя в Пекине 1. Плавание. Брасс. 200 м. Женщины 2. Плавание. На спине. 200 м. Мужчины 3. Плавание. Комплекс. 200 м. Мужчины 4. Плавание. Вольный стиль. 100 м. Женщины 5. Спортивная гимнастика. Абсолютное первенство. Женщины 6. Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка. Лежа. 50 м. Мужчины 7. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 85 кг. Мужчины 8. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 75 кг. Женщины 9. Дзюдо. Категория свыше 78 кг. Женщины 10. Дзюдо. Категория свыше 100 кг. Мужчины 11. Каноэ-двойка. Слалом. Мужчины 12. Байдарка-одиночка. Слалом. Женщины 13. Стрельба из лука. Личное первенство. Мужчины 14. Бадминтон. Парный разряд. Женщины 15. Велотрек. Командный спринт. Мужчины 16. Фехтование. Шпага. Командные соревнования. Мужчины 17. Легкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины 18. Легкая атлетика. 10000 м. Женщины

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