Результаты матчей Кубка УЕФА
Днепр не отдал свою победу, но впереди ответный матч
Завершились матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА
Днепр (Украина) - Беллинцона (Швейцария) 3:2 (Калиниченко 9, Назаренко 48, Корниленко 80 - Калу 64, Серметр 75 пен.)
Широки Бриег (Босния) - Бешикташ (Турция) 1:2
Брага (Португалия) - Зриньски (Босния) 1:0
Борац (Сербия) - Локомотив (София, Болгария) 1:0
Войводина (Сербия) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 0:0
Арис(Греция) - Славен (Хорватия) 1:0
Литекс (Болгария) - Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль) 0:0
Депортиво (Испания) - Хайдук (Хорватия) 0:0
АПОЭЛ (Кипр) - Црвена Звезда (Сербия) 2:2
Влазния (Албания) - Наполи (Италия) 0:3
Маккаби (Нетания, Израиль) - Черно Море (Болгария) 1:1
АЕК (Греция) - Омония (Кипр) 0:1
Металург (Лиепая, Латвия) - Васлуй (Румыния) 0:2
Цюрих (Швейцария) - Штурм (Австрия) 1:1
Штутгарт (Германия) - Дьор (Венгрия) 2:1
Лех (Польша) - Грассхопперс (Швейцария) 6:0
Слован (Чехия) - Жилина (Словакия) 1:2
ВИТ-Джорджия (Грузия) - Аустрия (Вена, Австрия) - матч отменен
Янг Бойз (Швейцария) - Дебрецен (Венгрия) 4:1
Легия (Польша) - ФК Москва (Россия) 1:2
Любляна (Словения) - Герта (Германия) 0:2
Судува (Литва) - Зальцбург (Австрия) 1:4
Юргорден (Швеция) - Русенборг (Норвегия) 2:1
Куин оф Саут (Шотландия) - Норселлан (Дания) 1:2
Гент (Бельгия) - Калмар (Швеция) 2:1
Манчестер Сити (Англия) - Мидтъюлланд (Дания) 0:1
Хонка (Финляндия) - Викинг (Норвегия) 0:0
Хака (Финляндия) - Брондбю (Дания) 0:4
Стабек (Норвегия) - Ренн (Франция) 2:1
Копенгаген (Дания) - Лиллестрем (Норвегия) 3:1
Эльфсборг (Швеция) - Сент-Патрик (Ирландия) 2:2
Хафнарфьордур (Исландия) - Астон Вилла (Англия) 1:2
Ответные игры пройдут 26-28 августа