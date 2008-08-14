Результаты матчей Кубка УЕФА

Днепр не отдал свою победу, но впереди ответный матч

Завершились матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА Днепр (Украина) - Беллинцона (Швейцария) 3:2 (Калиниченко 9, Назаренко 48, Корниленко 80 - Калу 64, Серметр 75 пен.) Широки Бриег (Босния) - Бешикташ (Турция) 1:2 Брага (Португалия) - Зриньски (Босния) 1:0 Борац (Сербия) - Локомотив (София, Болгария) 1:0 Войводина (Сербия) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 0:0 Арис(Греция) - Славен (Хорватия) 1:0 Литекс (Болгария) - Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль) 0:0 Депортиво (Испания) - Хайдук (Хорватия) 0:0 АПОЭЛ (Кипр) - Црвена Звезда (Сербия) 2:2 Влазния (Албания) - Наполи (Италия) 0:3 Маккаби (Нетания, Израиль) - Черно Море (Болгария) 1:1 АЕК (Греция) - Омония (Кипр) 0:1 Металург (Лиепая, Латвия) - Васлуй (Румыния) 0:2 Цюрих (Швейцария) - Штурм (Австрия) 1:1 Штутгарт (Германия) - Дьор (Венгрия) 2:1 Лех (Польша) - Грассхопперс (Швейцария) 6:0 Слован (Чехия) - Жилина (Словакия) 1:2 ВИТ-Джорджия (Грузия) - Аустрия (Вена, Австрия) - матч отменен Янг Бойз (Швейцария) - Дебрецен (Венгрия) 4:1 Легия (Польша) - ФК Москва (Россия) 1:2 Любляна (Словения) - Герта (Германия) 0:2 Судува (Литва) - Зальцбург (Австрия) 1:4 Юргорден (Швеция) - Русенборг (Норвегия) 2:1 Куин оф Саут (Шотландия) - Норселлан (Дания) 1:2 Гент (Бельгия) - Калмар (Швеция) 2:1 Манчестер Сити (Англия) - Мидтъюлланд (Дания) 0:1 Хонка (Финляндия) - Викинг (Норвегия) 0:0 Хака (Финляндия) - Брондбю (Дания) 0:4 Стабек (Норвегия) - Ренн (Франция) 2:1 Копенгаген (Дания) - Лиллестрем (Норвегия) 3:1 Эльфсборг (Швеция) - Сент-Патрик (Ирландия) 2:2 Хафнарфьордур (Исландия) - Астон Вилла (Англия) 1:2 Ответные игры пройдут 26-28 августа

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