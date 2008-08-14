Шведский спортсмен швырнул олимпийскую медаль на ковер

Шведский борец Ара Абрахамян, завоевавший бронзовую награду в весовой категории до 84 килограммов на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, отказался принять медаль. На награждении Абрахамян демонстративно бросил награду на ковер и ушел в подтрибунное помещение, сообщает "Эхо Москвы".

33-летний спортсмен заявил, что отказался принять награду в знак протеста против решения судей присудить победу в полуфинальном поединке итальянцу Андреа Мингуцци, который в итоге стал олимпийским чемпионом.

По словам Абрахамяна, его поражение незаслуженное. Борец заявил, что Международная федерация борьбы (FILA) действует нечестно, о чем свидетельствует спорное решение судей.

Спортсмен, который вышел на награждение и положил букет цветов на подиум, но затем развернулся и ушел, добавил, что бронзовая медаль его не интересовала. Абрахамян отметил, что приехал в Пекин "за золотом".

Лента.ру