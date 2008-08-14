Первое золото Олимпиады получают Украина и Монголия, а 22-е Китай

Очередные медали на Пекинской Олимпиаде разыграли фехтовальщицы и дзюдоисты

*** Фехтовальщицы Ольга Харлан, Алена Хомрова, Ольга Жовнир и Галина Пундик завоевали для сборной Украины первое золото Олимпиады-2008. В финале командных соревнований среди саблисток они встречались с командой Китая и одержали победу со счетом 45:44. Бронзовые награды получила команда саблисток из США, выиграв у француженок.

В финал украинская команда попала, выиграв у США в полуфинале и России в четвертьфинале.

*** В финале соревнований по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 килограммов победу одержала китаянка Сюли Ян (22-е золото китайской сборной). Сюли Ян взяла верх на кубинской дзюдоисткой Яленнис Кастильо. Бронзовые медали достались спортсменке из Южной Кореи Чон Ен Ми и французской дзюдоистке Стефани Поссаме.

*** Монгол Тувшинбаяр Найдан выиграл соревнования дзюдоистов в весовой категории до 100 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над Асхатом Житкеевым из Казахстана. Бронзовые медали завоевали Мовлуд Миралиев из Азербайджана и голландец Хенк Грол.

*** Два комплекта наград Олимпиады-2008 по гребному слалому, которые должны были быть разыграны 14 августа, будут разыграны 15 числа. Организаторы перенесли соревнования в дисциплинах каноэ-двойка у мужчин и байдарка-одиночка у женщин в связи с сильным дождем в Пекине

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру