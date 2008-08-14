У УКРАИНЫ - ЗОЛОТО

Золотую медаль получила команда Украины по фехтованию на саблях.

В предельно напряженной борьбе Ольга Харлан, Елена Хомрова и Ольга Жовнир завоевали золотые медали Олимпийских Игр в финальном матче против китайской команды. (Еще одна участница украинской команды Галина Пундик на финале была запасной).

Весь матч, состоявший из 9 поединков (по три для каждой спортсменки), лидировали китаянки, которые сразу захватили довольно большое преимущество. В шестом поединке, выиграв 11:2, Ольга Харлан сократила разрыв до трех очков. И она же в последнем поединке впервые сравняла счет.

Перед решающим ударом счет был 44:44. Судьи долго советовались, пересматривали видео, когда 45-й удар засчитали китайской спортсменке. В конечном счете последнюю схватку решили провести снова...

И ее выиграла украинская саблистка, а с ней и вся команда.

Получив одну золотую медаль, Украина в медальном зачете сразу поднялась на 20-ю строчку.