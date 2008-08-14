В МИД Грузии высказали Лаврову за грабежи и мародерство

Министр иностранных дел Грузии Эка ТКЕШЕЛАВШИЛИ выразила протест министру иностранных Российской Федерации Сергею ЛАВРОВУ в связи с тем, что, несмотря на заявление о прекращении огня российской стороной, в течение последних двух дней «фиксировался не один факт агрессии».

Как сообщает агентство «Грузия-online», об этом шла речь в телефонном разговоре двух министров, состоявшемся по инициативе российской стороны.

По заявлению Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ, в Грузии была осуществлена жесточайшая этночистка, имели место факты грабежей и мародерства со стороны российских военных.

«На вопросы главы МИД Грузии ее российский коллега не смог дать какие-либо внятные ответы», отмечает грузинское издание.