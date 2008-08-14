Россия получает еще одно золото Олимпиады

Очередные медали на Пекинской Олимпиаде разыграли борцы, стрелки и стрелки из лука

*** Итальянка Кьяра Кайнеро выиграла золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе. Кайнеро заняла первое место в женском ските. В перестрелке за золото она оказалась точнее немки Кристин Бринкер и американки Кимберли Роуд. Серебряную медаль завоевала олимпийская чемпионка Атланты-1996 и Афин-2004 в дабл-трапе Роуд. Бринкер досталась бронза.

*** Китайская спортсменка Цзюаньцзюань Чжан в финале олимпийских соревнований по стрельбе из лука в индивидуальном зачете завоевала золотую медаль. Для сборной Китая ее награда стала 21-й медалью высшего достоинства. Второе место после упорной борьбы заняла южнокорейская лучница Сун Юн Пак, которая лидировала и всё же уступила одно очко. Бронза досталась тоже спортсменке из Южной Кореи Юн Ок Хи.

*** Боксер греко-римского стиля итальянец Андреа Мингуцци, выступающий в весе до 84 килограммов, стал олимпийским чемпионом. В финале он победил венгра Золтана Фодора. Бронзовые медали завоевали турок Назми Авлуджа и швед Ара Абрахамян.

*** Российский борец греко-римского стиля Асланбек Хуштов, выступающий в весовой категории до 96 килограммов, завоевал золотую награду. В финале россиянин победил немца Мирко Энглиха. Бронзовые медали выиграли американец Адам Уилер и Ассет Мамбетов из Казахстана.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру