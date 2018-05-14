Что может быть лучше выигрыша? Только выигрыш у московского «Спартака»!

Что в футболе может быть лучше выигрыша? Только выигрыш у московского «Спартака» - такой ответ на этот вопрос даст любой болельщик киевского «Динамо», со стажем или без, трезвый или не очень, глухой ночью или в рабочий полдень.

И если Москва - это не Россия, то «Спартак» - это точно Россия, по крайней мере, бренд народной команды этот клуб заслужил по праву, всей своей такой типичной советской историей, замешенной на официозном агитпропе и болельщицких легендах, обозначенной сначала вмешательством в спор сталинско-бериевских фаворитов из московских ЦСКА и Динамо, а затем многолетним дерби с динамовцами Киева, переросшим в противостояние двух футбольных школ, концепций и мировоззрений.

Вся эта футбольная Атлантида уже давно покоится на дне нашей памяти, и для нынешних легионеров, которыми густо заселены ряды что нашего «Динамо», что их «Спартака», старая история вряд ли была каким-то значимым мотивационным моментом во вчерашней игре.

И все же... Согласитесь, без таких матчей-столкновений, когда, помимо главного задания - победить - появляется еще и подтекст, ремарки и голоса за сценой, футбол обеднел бы.

Организаторы Кубка Первого канала подпитывают эту ностальгию, но, конечно, те зимние, межсезонные матчи не идут ни в какое сравнение с официальными, еврокубковыми.

Обыграть «Спартак», да еще в Москве, и в квалификационной игре Лиги чемпионов, то есть собственными руками вытолкнуть извечного соперника за пределы престижного турнира - дорого стоит, каждый из динамовцев, кто вчера выходил на поле, может записать себе это на особый счет.

Леоненко, когда он осенью в 1996-ом положил два мяча в ворота «Спартака», потом на киевских заправках бензин бесплатно заливали. Сегодня, может, горючее стало уже слишком дорогим, да и зарплаты не сравнить, но Бангура с Милевским могут рассчитывать на индульгенцию от всех футбольных грехов сроком так где-то на полгода.

Но только во внутреннем чемпионате!

«Динамо» в последние годы так уже наиграло в еврокубках, что и не хочется вспоминать, что киевляне на пару с тем же «Спартаком» владеют сомнительным рекордом в Лиге - по шесть поражений кряду. И здесь судьба свела бывших грандов советского футбола.

Между прочим, второстепенные в те времена ЦСКА и «Зенит» успели быстро сделать у себя евроремонт, и пока гранды перетряхивали старое наследство, успели по разу выиграть Кубок УЕФА.

Поэтому вчерашнюю победу украинского клуба при всей ее значимости в истории обеих команд, конечно, следует рассматривать через призму Лиги чемпионов. Если проходим «спартачей» и забываем их (не «Дрогеда» же), то как будем играть дальше, что изменилось в игре «Динамо» по сравнению с прошлым годом?

По крайней мере, у меня не создалось впечатление, что «Спартак» стал слишком строгим экзаменатором для киевлян. Из одного удачного матча не стоит делать далекоидущих выводов. И хотя согласно известному высказыванию, логики в футболе не следует искать, вчера было видно, что «Спартак» продолжает серию своих неудач, которая тянется из российского чемпионата, команда «сыплется» как неподготовленный боксер, который не может держать удар. Даже получив фору, москвичи не смогли воспользоваться этим подарком защиты киевлян, и в дальнейшем медленно, но неотвратимо теряли инициативу.

А у «Динамо», что называется, прорезалось. Начали проходить острые передачи низом на свободное место по центру. Почти исчезли фирменные фланговые прострелы, нудные парашюты в штрафную площадь. И хотя игроки еще не избавились от досадных «обрезок», все же заметно, что над контролем мяча в «Динамо» начали работать.

Будем верить, что Семин привил команде свой собственный стиль, а не просто передал «Спартаку» привет от «Локо». Перед ним очень сложное задание - сделать новую команду в сущности из старого состава игроков, вытянуть тех же Милевского, Алиева, Кравца, Нинковича, Гиоане на новый, более высокий уровень игры (Бангуру никуда тянуть на нужно, как по мне, это лучшее приобретение селекционеров «Динамо» за последний десяток лет).

Не тот в нынче Миргород, Хорол-речка не та… У киевлян (куда же денешься от сравнений с прошлым) заметно не хватает выбора классных игроков и с такой короткой скамьей запасных тягаться в Лиге чемпионов будет нелегко. Дозаявить бы еще пару «темных лошадок»…

Кстати, чтобы оформить путевку в Лигу, нужно еще сыграть ответный матч. Как жаль, что киевский крупнейший стадион сейчас на реконструкции, там хорошие кричалки в адресу красно-белых звучали бы в исполнении десятков тысяч динамоманов.

Ну, будем надеяться, и на «Динамо» московские гости услышат все, что им надлежит услышать в тот вечер.

Олег Савицкий