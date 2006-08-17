Американец Бриггз настаивает, что Кличко должен провести бой с ним, а не с Маскаевым

Американский боксер-тяжеловес Шэннон БРИГГЗ заявил, что объединительный бой между чемпионом WBC Олегом МАСКАЕВЫМ (Россия) и чемпионом IBF Владимиром КЛИЧКО (Украина) невозможен. По словам Ш.БРИГГЗА, у него на руках есть контракт на поединок с украинским боксером, который должен состояться в Нью-Йорке 11 ноября, передает Лента.ру .

"Я получил контракт с подписями обеих сторон 10 августа, а все детали соглашения мы обговорили еще в конце июня", - рассказал Ш.БРИГГЗ в интервью интернет-изданию fightnews.com. По словам американца, менеджер Кличко-младшего Шелли ФИНКЕЛЬ гарантировал ему, что бой состоится "на тысячу процентов".

Вслед за этим Ш.БРИГГЗ выразил недоумение по поводу того, что после недавней победы О.МАСКАЕВА над чемпионом WBC Хасимом РАХМАНОМ Ш.ФИНКЕЛЬ предложил россиянину провести объединительный бой в ноябре: "Сперва я не поверил в это, потому что всегда относился с уважением и к Шелли, и к братьям КЛИЧКО. Не знаю, что и думать".

Отметим, что против боя МАСКАЕВ - КЛИЧКО выступает также наставник российского боксера Виктор ВАЛЛЕ-младший. По мнению тренера, после тяжелого боя с Х.РАХМАНОМ, О.МАСКАЕВУ необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. Если же он планирует драться с В.КЛИЧКО в начале ноября, то тренировочный сбор надо начинать в самое ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 13 августа О.МАСКАЕВ, который называет себя "русским американцем", техническим нокаутом победил бывшего чемпиона Х.РАХМАНА и завоевал пояс по самой престижной в мире профессионального бокса версии.

О.МАСКАЕВ стал вторым после Виталия КЛИЧКО белым чемпионом мира по версии WBC.

14 августа менеджер Владимира КЛИЧКО Ш.ФИНКЕЛЬ заявил, что направил менеджерам нового чемпиона мира WBC О.МАСКАЕВА предложение о проведении объединительного поединка.

В то же время, на 11 ноября запланирован бой В.КЛИЧКО с американцем Ш.БРИГГЗОМ, однако этот поединок пока не получил официального статуса IBF. К тому же, менеджмент украинца считает О.МАСКАЕВА более предпочтительным соперником.