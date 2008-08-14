На Олимпиаде 6 новых чемпионов

В первой половине 14 августа в Пекине разыграны 8 комплектов олимпийских медалей

*** Японский пловец Косуке Китаджима стал олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров брассом. Для сборной Японии это золото стало уже пятым на Играх в Пекине. Серебряную медаль завоевал австралиец Брентон Рикард, а бронзовую - француз Юке Дюбоск.

Китаджима лидировал на протяжении большей части дистанции и выиграл золотую медаль с олимпийским рекордом - 2 минуты, 7,64 секунды. Рикард отстал от олимпийского чемпиона более чем на секунду. Китаджима завоевал уже второе золото Игр в Пекине. Ранее он победил на 100-метровке брассом.

*** Китайская пловчиха Лю Цзыгэ стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 метров баттерфляем, установив мировой рекорд - 2 минуты, 4,18 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Китая Цзяо Люян, а бронзовая медаль досталась австралийке Джессике Шиппер.

Шиппер лидировала на первой половине дистанции, но потом Лю Цзыгэ значительно прибавила и финишировала с большим преимуществом. Китаянка опередила свою соотечественницу Цзяо Люян более чем на полсекунды.

*** Женская команда Австралии по плаванию выиграла олимпийскую эстафету 4х200 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд (7 минут, 44,31 секунды). Чемпионками Игр-2008 стали Стефани Райс, Бронте Барратт, Кайли Палмер и Линда Маккензи. Серебро досталось китаянкам, а бронза - американкам.

Австралийки захватили лидерство на втором этапе и выиграли заплыв с большим преимуществом. Китаянки отстали от чемпионок более чем на полторы секунды. Отметим, что мировой рекорд был улучшен австралийками на семь секунд.

*** Француз Ален Бернар выиграл олимпийское золото в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. В финальном заплыве Бернар опередил своего главного конкурента австралийца Итона Салливана. Бронзовые медали получат американец Джейсон Лезак и бразилец Сезар Сьело Фильо, показавшие одинаковое время.

Бернар и Салливан оторвались от конкурентов уже к концу первой половины дистанции, а на финише француза и австралийца разделили 0,11 секунды. Результат Бернара - 47,21 секунды. Мировой рекорд, установленный Салливаном 13 августа в полуфинальном заплыве (47,05), побит не был.

Для сборной Франции золото Бернара стала вторым на Олимпиаде-2008

*** Китаянка Ли Ду стала олимпийской чемпионкой в пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений. Второе место заняла спортсменка из Чехии Катерина Эммонс, а третье - кубинка Эглис Яйма Крус.

Ли Ду выиграла соревнования с результатом 690,3 балла, причем в квалификации она повторила олимпийский рекорд (589 баллов), а ее итоговый результат стал новым рекордом Олимпиад.

*** Победителем в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике стал китаец Ян Вэй, серебряная медаль досталась японцу Кои Ичимуре, а бронзу завоевал француз Бенуа Караноб.

Ян Вэй выиграл соревнования с результатом 94,575 балла. Занявший второе место Ичимура отстал от чемпиона на 2,6 балла, а Караноб - на 2,65 балла.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру