Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 17 комплектов наград

Начинается 6-й день состязаний

14 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 17 комплектов наград: 1. Плавание. Брасс. 200 м. Мужчины 2. Плавание. Баттерфляй. 200 м. Женщины 3. Плавание. Вольный стиль. 100 м. Мужчины 4. Плавание. Эстафета. Вольный стиль. 4х200 м. Женщины 5. Спортивная гимнастика. Абсолютное первенство. Мужчины 6. Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка. Три позиции. 50 м. Женщины 7. Стендовая стрельба. Скит. Женщины 8. Греко-римская борьба. Весовая категория до 84 кг 9. Греко-римская борьба. Весовая категория до 96 кг 10. Греко-римская борьба. Весовая категория до 120 кг 11. Дзюдо. Категория до 78 кг. Женщины 12. Дзюдо. Категория до 100 кг. Мужчины 13. Каноэ-двойка. Слалом. Мужчины 14. Байдарка-одиночка. Слалом. Женщины 15. Стрельба из лука. Личное первенство. Женщины 16. Фехтование. Сабля. Командные соревнования. Женщины 17. Конный спорт. Командное первенство. Выездка

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