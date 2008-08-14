Результаты матчей Лиги Чемпионов
Ответные матчи 26-27 августа
Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0
"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 3:0
"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) 0:0
"ШАХТЕР" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2:0
"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 1:0
"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва) 2:0
"Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша) 4:0
"Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) 0:1
"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:0
"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) 2:2
"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия) 0:2
"Спартак" Москва (Россия) - "ДИНАМО" Киев (Украина) 1:4
"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия) 4:0
"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция) 0:1
"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния) 2:2
"Спарта" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) 1:2