Результаты матчей Лиги Чемпионов

Ответные матчи 26-27 августа

Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0 "Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 3:0 "Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) 0:0 "ШАХТЕР" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2:0 "Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 1:0 "Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва) 2:0 "Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша) 4:0 "Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) 0:1 "Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:0 "Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) 2:2 "Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия) 0:2 "Спартак" Москва (Россия) - "ДИНАМО" Киев (Украина) 1:4 "Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия) 4:0 "Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция) 0:1 "Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния) 2:2 "Спарта" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) 1:2

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