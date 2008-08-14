Результаты матчей Лиги Чемпионов

00:03, 14 августа 2008
Спорт
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Ответные матчи 26-27 августа

Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0

"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 3:0

"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) 0:0

"ШАХТЕР" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2:0

"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 1:0

"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва) 2:0

"Барселона" (Испания)  - "Висла" (Польша)  4:0

"Левски" (Болгария)  - БАТЭ (Беларусь) 0:1

"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:0

"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) 2:2

"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия) 0:2

"Спартак" Москва (Россия) - "ДИНАМО" Киев (Украина) 1:4

"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия) 4:0

"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция) 0:1

"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния) 2:2

"Спарта" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) 1:2

 

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