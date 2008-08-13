Завершился матч Шахтер - Динамо (Загреб)
21:52, 13 августа 2008Спорт
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Есть небольшой запас голов перед "ответом"
Завершился матч третьего раунда Лиги Чемпионов УЕФА между донецким Шахтером и загребским (Хорватия) Динамо.
Шахтер - Динамо 2:0 (Срна 3, Жадсон 30).
Дарио Срна выполнял штрафной справа - пробил, без розыгрышей, прямо по воротам. 1:0
На 30-й минуте защитники Динамо вынесли мяч из штрафной, но Жадсон перехватил и точно пробил низом в угол. 2:0.
Во второй половине встречи Шахтер доминировал, но упустил несколько моментов.
Ответный матч 27 августа в Загребе.
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