Завершился матч Шахтер - Динамо (Загреб)

Завершился матч третьего раунда Лиги Чемпионов УЕФА между донецким Шахтером и загребским (Хорватия) Динамо.

Шахтер - Динамо 2:0 (Срна 3, Жадсон 30).

Дарио Срна выполнял штрафной справа - пробил, без розыгрышей, прямо по воротам. 1:0

На 30-й минуте защитники Динамо вынесли мяч из штрафной, но Жадсон перехватил и точно пробил низом в угол. 2:0.

Во второй половине встречи Шахтер доминировал, но упустил несколько моментов.

Ответный матч 27 августа в Загребе.