Завершился матч Спартак - Динамо

Завершился матче третьего раунда Лиги Чемпионов УЕФА между московским Спартаком и киевским Динамо.

Спартак - Динамо 1:4 (Баженов 4 - Бангура 27, 46, Милевский 44, 84).

4 минута. Шовковский выбил мяч от ворот, спартаковцы сразу перехватили и длинным пасом вернули на угол штрафной. Баженов обработал мяч, обыграл Несмачного и аккуратно пробил в дальнюю девятку. 1:0.

27 минута. Защитник Спартака решил издали вернуть мяч вратарю, удар срезался, Бангура и Плетикоса одновременно кинулись к мячу. На линии штрафной динамовец был на долю секунды раньше и перебросил в пустые ворота. 1:1

44 минута.Бангура получил пас в центре штрафной, пробил, но Плетикоса сыграл хорошо. Первым на добивание успел Милевский и добил с острого угла под руками вратаря. 1:2.

46 минута. Второй тайм начался еще с одного гола. Каддури вывел Бангуру один на один на грани оффсайда. 1:3.

84 минута. Бангура в борьбе с защитником дошел по лицевой линии, прошел до ворот, выдал пас на Милевского в район 11-метровой. 1:4.