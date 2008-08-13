Грузия получает вторую золотую медаль

*** Японская дзюдоистка Масае Уено выиграла золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов. В финальном поединке Уено одержала победу над кубинкой Анайси Эрнандес. Бронзовые медали завоевали американка Ронда Рузи и Эдит Бош из Нидерландов.

*** Грузинский спортсмен Ираклий Цирекидзе, выступающий в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 90 килограммов, завоевал золотую медаль. Серебряным призером Олимпиады в Пекине стал борец из Алжира Амар Бениклеф. Бронзовые награды достались атлету из Египта Месба Хешабу и швейцарцу Сергею Ашвандену.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру