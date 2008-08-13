Грузия, Швейцария и Франция получают первые золотые медали

На Олимпиаде-2008 сборные Грузии, Швейцарии и Франции получили первые золотые медали

*** Китаянка Лю Чуньхун завоевала золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 килограммов. Серебряную награду выиграла Россиянка Оксана Сливенко. Бронзовую медаль - украинская спортсменка Наталья Давыдова.

В финале Лю Чуньхун по сумме двух упражнений показала результат 277 килограммов, установив новый мировой рекорд. Также китаянка установила мировой рекорд в рывке, взяв вес 128 килограммов.

*** Швейцарский велогонщик Фабиан Канчеллара выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в гонке с раздельным стартом в велошоссе. Это золото стало для сборной Швейцарии первой на Играх-2008. Серебряную медаль завоевал швед Густав Ларссен, а бронза досталась представителю США Леви Липхеймеру.

Канчеллара выиграл гонку с результатом 1 час, 2 минуты, 11,43 секунды. Время Ларссона оказалось хуже на 33 секунды, а Липхеймер проиграл чемпиону минуту и 9 секунд.

*** Француз Стив Гено выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 килограммов. Это первое золото Франции на Играх в Пекине. В финале Гено одержал победу над киргизским спортсменом Канатбеком Бегалиевым. Серебро Бегалиева стало высшим достижением Киргизии в истории Олимпийских игр. Бронзовые награды завоевали украинец Армен Варданян и Михаил Семенов из Белоруссиии.

*** Грузин Манучар Квиркелия выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 74 килограммов. Это золото стало для Грузии первым на Играх в Пекине. В финале Квиркелия одержал победу над Чан Юнсяном из Китая. Бронзовые медали завоевали болгарин Явор Янакиев и француз Кристоф Гено, брат Стива Гено, который сегодня выиграл золотую медаль в весе до 66 килограммов.

*** Сегодня осталось разыграть еще пять комплектов медалей: в соревнованиях по дзюдо (среди женщин в весе до 70 килограммов и среди мужчин в весе до 90 килограммов), по тяжелой атлетике (среди мужчин в весе до 77 килограммов), а также в фехтовании (среди рапиристов и шпажисток).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру