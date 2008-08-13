Украина в Пекине взяла четвертую "бронзу"

Армен ВАРДАНЯН на Олимпиаде в Пекине завоевал четвертую бронзовую медаль для Украины, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В решающей встрече за бронзу украинский борец по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг сумел победить болгарина. Для А.ВАРДАНЯНА это вторые Олимпийские игры, в Афинах в 2004 году он был пятым.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравил спортсмена и его тренера с наградой.