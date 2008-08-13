Американец стал лучшим олимпийцем всех времен (фото)
09:10, 13 августа 2008Спорт
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11 золотых наград
|Майкл Фелпс. Фото Rеuters
Таким образом М.ФЕЛПС стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Теперь в его персональной копилке 11 золотых наград.
По девять наград высшего достоинства на Олимпийских играх завоевывали финский легкоатлет Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, американский пловец Марк Спитц и советская гимнастка Лариса Латынина.
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