Американец стал лучшим олимпийцем всех времен (фото)

За утро 13 августа на Олимпиаде в Пекине американец Майкл ФЕЛПС выиграл заплыв на 200 метров баттерфляем, установил очередной мировой рекорд (1 минута 52,03 секунды), а также выиграл в составе команды заплыв в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Таким образом М.ФЕЛПС стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Теперь в его персональной копилке 11 золотых наград.

По девять наград высшего достоинства на Олимпийских играх завоевывали финский легкоатлет Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, американский пловец Марк Спитц и советская гимнастка Лариса Латынина.