Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 17 комплектов наград
Начинается 5 день соревнований
13 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 17 комплектов наград:
1. Плавание. 200 м свободным стилем (женщины)
2-3. Плавание. 200 м баттерфляем (женщины и мужчины)
4. Плавание. Эстафета 4х200 м вольным стилем (мужчины)
5-6. Шоссейные велогонки с раздельным стартом (женщины и мужчины).
7. Тяжелая атлетика. Женщины в весовой категории до 69 кг
8. Тяжелая атлетика. Мужчины в весовой категории до 77 кг
9-10. Греко-римская борьба. Весовые категории до 66 кг и до 74 кг
11. Дзюдо. Женщины в весовой категории до 70 кг
12. Дзюдо. Мужчины в весовой категории до 90 кг
13-14. Фехтование на рапирах (мужчины и женщины)
15 . Спортивная гимнастика, командное первенство (женщины).
16. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина (мужчины).
17. Пулевая стрельба из пистолетов с 25 м (женщины).