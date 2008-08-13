Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 17 комплектов наград

13 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 17 комплектов наград:

1. Плавание. 200 м свободным стилем (женщины)

2-3. Плавание. 200 м баттерфляем (женщины и мужчины)

4. Плавание. Эстафета 4х200 м вольным стилем (мужчины)

5-6. Шоссейные велогонки с раздельным стартом (женщины и мужчины).

7. Тяжелая атлетика. Женщины в весовой категории до 69 кг

8. Тяжелая атлетика. Мужчины в весовой категории до 77 кг

9-10. Греко-римская борьба. Весовые категории до 66 кг и до 74 кг

11. Дзюдо. Женщины в весовой категории до 70 кг

12. Дзюдо. Мужчины в весовой категории до 90 кг

13-14. Фехтование на рапирах (мужчины и женщины)

15 . Спортивная гимнастика, командное первенство (женщины).

16. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина (мужчины).

17. Пулевая стрельба из пистолетов с 25 м (женщины).