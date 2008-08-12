Московский "Спартак" не сможет оказать серьезного сопротивления "Динамо"?

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что московский «Спартак» не сможет оказать серьезного сопротивления киевскому «Динамо» в матчах третьего отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Не думаю, что «Спартак», который прошел через большие трудности, окажет серьезное сопротивление «Динамо». Киевляне сейчас сильнее», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Как известно, «Спартак» и «Динамо» сыграют дважды в третьем отборочном этапе Лиги чемпионов УЕФА - 13 августа в Москве и 27 августа в Киеве.