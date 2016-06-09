Футболист "Реала" Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes.

Согласно подсчетам издания, Роналду заработал за год 88 миллионов долларов. На втором месте с показателем в 81,4 миллиона долларов оказался футболист "Барселоны" Лионель Месси. Тройку замкнул американский баскетболист "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс - он разбогател на 77,2 миллиона долларов.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия, футбол, "Реал") – 88 миллионов долларов

2. Лионель Месси (Аргентина, футбол, "Барселона") – 81,4

3. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол, "Кливленд") – 77,2

4. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 67,8

5. Кевин Дюрант (США, баскетбол, "Оклахома-Сити") – 56,2

6. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 55,8

7. Кэмерон Ньютон (США, американский футбол, "Каролина") – 53,1

8. Фил Микельсон (США, гольф) – 52,9

9. Джордан Спит (США, гольф) – 52,8

10. Коби Брайант (США, баскетбол, "Лос-Анджелес Лейкерс") – 50

Отметим, что по итогам 2014 года самым высокооплачиваемым спортсменом стал боксер Флойд Мейвезер, заработавший 300 миллионов долларов.