Из-за поединка украинского и китайского боксеров пострадал рефери
Украинец все равно недоволен
|Александр Ключко и Кин Ху
Вчерашний бой Александра Ключко с китайским боксером Ху Кингом вызвал неоднозначную оценку украинской команды. Напомним, что бой завершился со счетом 8:10 в пользу китайского боксера.
«С китайцем я встречался еще на чемпионате мира-2007 в Чикаго и довольно легко выиграл. Повторил это бы и в этот раз, но судьи не дали», – заявил Александр Ключко после завершения боя.
Явную «помощь» судей Ху Кингу подтвердили и тренеры, потому решение о направлении протеста не заставило себя долго ожидать.
Главный тренер по боксу Дмитрий Сосновский недоволен принятым решением и так прокомментировал его: «Мы по-прежнему считаем, что необъективность действий рефери не только повлияла на ход поединка, ведь Александр имел преимущество по всем пунктам, но и на последующую судьбу парня. На видео видно, что во время поединка на ринге не сделано ни одного замечания ни нашему спортсмену, ни сопернику».