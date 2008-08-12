Из-за поединка украинского и китайского боксеров пострадал рефери

Жюри Международной федерации бокса приняло решение об отстранении от выполнения обязанностей рефери, который обслуживал поединок украинского боксера Александра Ключко с китайским боксером Ху Кингом. Также по итогам слушаний дела о судействе было признано, что рефери ошибался как против украинского боксера так и против китайского и это не повлияло на итоговый результат поединка, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета

Вчерашний бой Александра Ключко с китайским боксером Ху Кингом вызвал неоднозначную оценку украинской команды. Напомним, что бой завершился со счетом 8:10 в пользу китайского боксера.

«С китайцем я встречался еще на чемпионате мира-2007 в Чикаго и довольно легко выиграл. Повторил это бы и в этот раз, но судьи не дали», – заявил Александр Ключко после завершения боя.

Явную «помощь» судей Ху Кингу подтвердили и тренеры, потому решение о направлении протеста не заставило себя долго ожидать.

Главный тренер по боксу Дмитрий Сосновский недоволен принятым решением и так прокомментировал его: «Мы по-прежнему считаем, что необъективность действий рефери не только повлияла на ход поединка, ведь Александр имел преимущество по всем пунктам, но и на последующую судьбу парня. На видео видно, что во время поединка на ринге не сделано ни одного замечания ни нашему спортсмену, ни сопернику».