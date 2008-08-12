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Первая медаль у олимпийской команды Украины
14:36, 12 августа 2008
Спорт
2975
Роман Гонтюк - бронза в дзюдо
Роман Гонтюк
Роман Гонтюк в поединке за третье место в турнире по дзюдо (вес до 81 кг) победил монгольского спортсмена и стал бронзовым призером Олимпиады-2008.
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