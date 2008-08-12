Первая медаль у олимпийской команды Украины

14:36, 12 августа 2008
Спорт
2975

Роман Гонтюк - бронза в дзюдо

Роман Гонтюк
Роман Гонтюк в поединке за третье место в турнире по дзюдо (вес до 81 кг) победил монгольского спортсмена и стал бронзовым призером Олимпиады-2008.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter