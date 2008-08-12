Россия, КНДР, Словакия и Германия получают первое золото на Олимпиаде

На Олимпиаде-2008 сборные России, КНДР и Словакии получили первые золотые медали

*** Сборная России выиграла первую золотую медаль Олимпиады-2008. В соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 55 килограммов россиянин Назир Манкиев завоевал золотую олимпийскую медаль Игр-2008. Соперником российского борца был Ровшан Байрамов из Айзербайджана, который стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. Бронзовые медали выиграли спортсмены из Южной Кореи и Армении.

*** Тяжелоатлетка из КНДР Хен Сок Пак принесла своей стране первую золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, выиграв соревнования в весовой категории до 63 килограммов. Серебро завоевала казахская спортсменка Ирина Некрасова, бронза досталась представительнице Тайваня Ин Чи Люй.

*** Словацкий спортсмен Михал Мартикан выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в гребном слаломе в соревновании каноистов-одиночников. Второе место занял представитель Великобритании Дэвид Флоренс, а бронза досталась австралийцу Робину Беллу. Мартикан завершил соревнования с результатом 176,5 балла. Флоренс отстал от чемпиона почти на два балла, а Белл - почти на четыре.

*** Немецкий спортсмен Александр Гримм выиграл золотую медаль Олимпиады-2008 в дисциплине слалом на байдарке-одиночке. Он опередил француза Фабьена Лефевра, которому досталась серебряная медаль, и тоголезца Бенджамина Букпети, получившего бронзу. Гримм выиграл соревнования с результатом 171,70 балла. Лефевр отстал от чемпиона на 1,6 балла, а Букпети - на 1,75 балла.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру