США и Китай выиграли на Олимпиаде ще по одному золоту

На Олимпиаде-2008 разыграны еще два комплекта наград

*** Китаянки Синь Ван и Жолинь Чэнь выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял австралийский дуэт Брайони Коул/Мелисса Ву. Бронзовые награды достались представительницам Мексики Паоло Эспинозе и Татьяне Ортис.

Это золото стало для Китая 11-м на Олимпиаде-2008.

*** Американец Уолтон Эллер завоевал золотую медаль Олимпиады-2008 в стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Эллер выиграл соревнования с результатом 190 баллов. Второе место занял итальянец Франческо Д`Аньелло (187 баллов), а бронзовая медаль досталась китайцу Биньюаню Ху (184 балла).

Для сборной США золотая медаль Эллера стала седьмой на Олимпиаде-2008

*** До конца дня будут разыграны еще 11 комплектов наград: в греко-римской борьбе (2), в дзюдо (2), тяжелой атлетике (2), в гребном слаломе (2 - байдарки-одиночки и каноэ-одиночки мужские), в конном спорте - (2 - командное и личное троеборье, конкур) и фехтовании на саблях у мужчин (1).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру