Погибший на Алтае альпинист был из Харькова

Погибший на Алтае во время попытки восхождения на одну из горных вершин украинский альпинист был из Харькова.

Об этом сообщает харьковское информагентство “Медиа-порт”.

В частности, по данным информагентства, его журналистам сегодня днем удалось связаться с МЧС России, где сообщили, что из 12 харьковчан, которые совершали восхождение на один из ледников Алтая, “один погиб, второй - ранен”.

Пресс-секретарь Управления МЧС Республики Алтай Кулер ТАКАЧАКОВ рассказал, что туристическая группа из Харькова, которая решила взойти на ледник “Левый Маашей” в Кош-Агачском районе, не зарегистрировалась в российском МЧС. Более того, сказал он, “мы об их существовании даже не подозревали, даже не знали о них, они не застраховались ни в одной из страховых компаний”.

По словам К.ТАКАЧАКОВА, группа из 12 украинских альпинистов попала под снежную лавину в районе перевала “Надежда” еще в понедельник, 14 августа, но только сегодня утром один из туристов смог сойти с ледника и позвонить по телефону спасателям. Пресс-секретарь сообщил, что во время звонка из Харькова отряд спасателей отправился к месту происшествия, но в каком состоянии раненый и остальные альпинисты, неизвестно. Когда харьковчан снимут с ледника, в МЧС РФ сказать не смогли, поскольку район, в котором они находятся, находится очень далеко, на вертолете туда лететь несколько часов.

В то же время в Харьковском областном клубе альпинистов, где корреспондент УНИАН попытался выяснить имена альпинистов и другие обстоятельства происшествия, ответили, что в эти дни клуб не снаряжал своей экспедиции на Алтай, и, возможно, там находятся туристы из Харькова, которые не являются членами ХКА.