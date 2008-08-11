Итоги третьего дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** Китайский тяжелоатлет Сянсян Чжан, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине. Для китайской команды это золото стало уже девятым, и она упрочила лидерство в общекомандном зачете. Серебро завоевал колумбиец Диего Саласар, а бронзу - индонезиец Триятно.

Сянсян Чжан выиграл соревнования с результатом 319 килограммов (143 в рывке и 176 в толчке). Саласар по сумме двух упражнений набрал 305 килограммов, а Триянто - 198.

*** Итальянская рапиристка Мария Валентина Веццали завоевала золотую медаль Олимпиады-2008. В финале она одержала победу над фехтовальщицей из Кореи Хюн Хи Нам со счетом 6:5. Третье место заняла соотечественница Веццали Маргеретта Грандбасси, которая в поединке за третье место победила еще одну итальянку Джованну Триллини со счетом 15:12.

Мария Валентина Веццали выиграла золотую медаль Олимпиады в третий раз в своей спортивной карьере. В 2004 году в Афинах фехтовальщица заняла первое место в индивидуальных соревнованиях рапиристок. В 2000 году в Сиднее итальянка в составе команды итальянских рапиристок она также завоевала золотую олимпийскую медаль.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Таким образом, к концу третьего дня соревнований в неофициальном командном зачете:

У Китая 14 медалей (девять золотых, три серебряных, две бронзовых)

2. Южная Корея - 8 (4-4-0)

3. США - 12 (3-4-5)

4. Италия - 8 (3-3-2)

5. Австралия - 5 (2-0-3)

6. Япония - 4 (2-0-2)

7. Великобритания 3 (2-0-1)

8. Чехия 2 (2-0-0)

9. Нидерланды 3 (1-1-1)

10-11. Испания 2 (1-0-1)

10-11. Финляндия 2 (1-0-1)

11-14. Азербайджан 1 (1-0-0)

11-14. Индия 1 (1-0-0)

11-14. Румыния 1 (1-0-0)

11-14. Таиланд 1 (1-0-0)

15. Россия 6 (0-4-2)

16. Франция 5 (0-3-2)

17. КНДР 4 (0-1-3)

18-19. Германия 2 (0-1-1)

18-19. Куба 2 (0-1-1)

По одному серебру - у Австрии, Венгрии, Вьетнама, Зимбабве, Колумбии, Норвегии, Словакии, Турции, Швеции.

По две бронзы - у Бразилии и Индонезии.

По одной бронзе - у Алжира, Белорусии, Грузии, Таджикистана, Тайваня, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии.