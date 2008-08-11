В ФИФА решили перенести из Тбилиси матч кубка УЕФА

Матч Кубка УЕФА между сборными командами "ВИТ-Джорджия" и "Аустрия" (Вена), назначенный на предстоящий четверг, будет перенесен из Тбилиси в одно из соседних государств – Армению или Азербайджан.

Как сообщается на интернет-портале «Спорт-Экспресс.Футбол» со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс», из-за разрастающегося в Грузии кризиса ФИФА может перенести также матч отборочного турнира Чемпионата мира 2010 года между сборными Грузии и Ирландии. Однако пока руководство Международной федерации футбола не спешит делать выводы, способна или нет Грузия обеспечить безопасность на своей домашней игре, которая назначена на 6 сентября.

Уэльская ассоциация футбола в ближайшее время ждет ответа от грузинской стороны относительно целесообразности проведения товарищеского матча в Свэнси 20 августа. Футбольные структуры выражают серьезную озабоченность в связи с конфликтом в Южной Осетии.

ФИФА в своем официальном сообщении подчеркнула, что пристально следит за развитием ситуации в Грузии, но какие-либо решения о судьбе поединка Группы 8 пока принимать рано. Ирландская футбольная ассоциация заявила, что также обеспокоена конфликтом с участием Грузии и не уверена, что страна сможет принять матч. После поединка с Ирландией грузинская сборная сыграет 10 сентября в Удине с Италией, а в октябре должна принять Кипр и Болгарию.

Сегодня же клуб "ВИТ-Джорджия" должен выбрать город, в котором сыграет домашнюю встречу второго квалификационного раунда Кубка УЕФА с "Аустрией". Матч может быть перенесен в армянский Абовян или в столицу Азербайджана Баку.