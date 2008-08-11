На Олимпиаде разыграны медали в дзюдо

На Олимпийских играх в Пекине разыграны оба сегодняшних комплекта медалей в дзюдо.

*** Итальянка Джулия Кинтавалле выиграла золотую медаль в соревновании по дзюдо среди женщин в весовой категории до 57 килограммов. В финале Кинтавалле одержала победу над представительницей Нидерландов Деборой Гравенстин. Бронзовые медали завоевали бразильянка Кетлин Квадрос и китаянка Сюй Янь.

Бронза Квадрос стала для Бразилии первой наградой на Играх-2008.

*** Азербайджанский дзюдоист Эльнур Маммадли принес своей стране первую золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года. В финале соревнований среди мужчин в весовой категории до 73 килограммов Маммадли одолел корейца Вин Кичуна.

Бронзовые награды завоевали таджик Расул Бокиев и бразилец Леандро Гильейро.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру