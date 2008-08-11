Милиция предупредила фанов Динамо и Спартака: действовать будут жестко

Столичная милиция предостерегает фанов футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Киев) от каких-либо нарушений общественного порядка во время матча 27 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

«У нас вызывает обеспокоенность предстоящий матч, который будет проходить на стадионе «Динамо» 27 августа… Милиция будет максимально сосредоточена на соблюдении порядка. Будет действовать жестко (в случае нарушения правопорядка – УНИАН), предупреждает еще раз, но в рамках действующего законодательства», - сказал он.

По словам В.ЯРЕМЫ, футбольный матч между этими двумя клубами не проводился около 20 лет и ввиду того, что клубы «Динамо» (Киев) и «Спартак» (Москва) еще в советское время были одними из основных соперников в футбольном мире СССР, «то сегодня мы ожидаем, что будут очень серьезные вопросы, связанные с охраной общественного порядка».

«В частности, - отметил В.ЯРЕМА, - мы ожидаем приблизительно 5 тыс. фанов, которые приедут из Москвы для того, чтобы болеть за свою команду. И, как показывает опыт предыдущих лет, как правило, приезжают люди не с очень благими намерениями. Как правило, это люди, которые пытаются совершать погромы и нарушать общественный порядок, и таким образом зафиксировать, что они являются болельщиками этой футбольной команды».

Чтобы предупредить возможные правонарушения со стороны фанов «Спартака», киевская милиция очень тщательным образом готовится к их приезду, в том числе поддерживает необходимые контакты и обменивается информацией со своими московскими коллегами.

Вместе с этим В.ЯРЕМА обратился к киевлянам с просьбой быть максимально толерантными с фанами российской футбольной команды, потому что, по его словам, как правило, они «настроены на провокации, нарушения общественного порядка».

«Обращаюсь также к руководству футбольных клубов, руководству фан-клубов: максимально избегать, особенно физических, столкновений с болельщиками с РФ, потому что это может привести к нанесению телесных повреждений, грубому нарушению общественного порядка и, не дай Бог, к человеческим жертвам», - сказал начальник киевской милиции.