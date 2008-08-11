На Олимпиаде 3 новых чемпиона

На Олимпийских играх в Пекине разыграны еще три комплекта медалей.

*** Финская спортсменка Сату Макела-Нуммела завоевала золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе (трап) среди женщин. Это золото стало для Финляндии первым на Олимпиаде-2008. В финале Макела-Нуммела установила олимпийский рекорд, сделав 21 точный выстрел.

Второе место заняла представительница Словакии Сюзана Стефечекова. В перестрелке за бронзу американка Кори Когделл оказалась точнее японки Юки Накаямы, литовки Дайны Гудзиневичюте и представительницы Казахстана Елены Стручаевой.

*** Линь Юэ и Лян Хо из КНР принесли своей сборной еще одну золотую награду, на этот раз в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду среди мужчин. Второе место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн. Российский дуэт Глеб Гальперин/Дмитрий Доброскок выиграл бронзовые медали.

*** Китайская тяжелоатлетка Янин Чэнь, выступающая в весовой категории до 58 килограммов, завоевала золотую медаль. Янин Чэнь по сумме двух попыток взяла 244 килограмма, установив олимпийский рекорд. Россиянка Марина Шаинова завершила соревнования второй с результатом 227 килограммов. Бронзовая медаль досталась О Ен Ае из Северной Кореи (226).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру