На Олимпиаде 5 новых чемпионов

В первой половине 11 августа в Пекине разыграны 5 комплектов олимпийских медалей

*** Австралийские пловчихи Лисбет Триккетт и Джессика Шиппер выиграли две медали Олимпиады-2008 (золото и бронзу соответственно) в заплыве на сто метров баттерфляем. Серебряная награда досталась представительнице США Кристин Магнусон. Триккетт захватила лидерство с первых метров дистанции и выиграла заплыв с результатом 56,73 секунды.

*** Японский пловец Косуке Китаджима стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров брассом, установив новый мировой рекорд (58,91 секунды). Второе место занял норвежец Александр Дале Оэн, а третьим стал француз Юке Дюбоск.

После 50 метров дистанции Китаджима шел на третьем месте, но во второй половине заплыва значительно прибавил и уверенно выиграл золото. Японец улучшил мировой рекорд, принадлежавший американцу Брендану Хансену, на 0,22 секунды. Кроме того, Китаджима впервые в истории плавания проплыл 100-метровку брассом быстрее 59 секунд.

*** Британские пловчихи выиграли золотую и бронзовую медали Игр-2008 на дистанции 400 метров вольным стилем. Первой стала Ребекка Эдлингтон, а третьей - Джоанн Джексон. Американка Кэти Хофф, лидировавшая на протяжении большей части заплыва, уступила Эдлингтон на последних метрах и осталась второй.

За сто метров до финиша Эдлингтон была еще пятой, но на двух последних отрезках дистанции (по 50 метров) сумела опередить всех конкуренток. Ее результат - 4 минуты, 3,22 секунды.

*** Сборная США по плаванию выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на Играх-2008, установив новый мировой рекорд (3 минуты, 8,24 секунды). Одним из чемпионов стал Майкл Фелпс - теперь у него две золотые медали. Второе место заняли французы, уступившие американцам на последних метрах дистанции. Бронза досталась австралийским пловцам.

После первого этапа эстафеты лидерство захватила команда Австралии, причем Имон Салливан установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем (47,24 секунды). Майкл Фелпс передал эстафету вторым. Перед последним (четвертым) этапом на первое место вышли французы. Однако на заключительном отрезке пловец сборной США Джейсон Лезак сумел отыграть у Алена Бернара более чем полсекунды.

*** Олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров стал стрелок из Индии Абхинав Биндра. Он выиграл соревнования с результатом 700,5 балла. Вторым стал китаец Цинань Чжу, отставший от чемпиона на 0,8 очка. Бронзовая медаль досталась финну Хенри Хаккинену (699,4 балла).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру