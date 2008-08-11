Тимощук и Ребров отличились в разгромном матче

Казанский "Рубин" одержал победу над питерским "Зенитом" в 17-м туре чемпионата России по футболу. На своем поле "Рубин" выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Александр Бухаров, по голу забили Сергей Ребров и Андрей Кобенко. В составе "Зенита" с пенальти отличился Анатолий Тимощук.

На 64-й минуте на замену вместо Ивицы Крижанаца вышел новичок "Зенита" француз Себастьян Пюйгренье. Защитник провел на поле всего 13 минут. На 77-й минуте встречи Пюйгренье был удален за нарушение правил против Бухарова. Питерцы заканчивали матч вдесятером – в добавленное время красную карточку получил Тимощук. Кроме того, за неприличный жест в адрес судьи Максима Лаюшкина с тренерской скамейки был удален наставник "Зенита" Дик Адвокат.

Результаты остальных матчей воскресенья:

"Динамо" - "Амкар" - 1:0

"Сатурн" - "ЦСКА" - 0:4

"Спартак-Нальчик" - "Терек" - 2:0

После победы над "Зенитом" у "Рубина" стало 33 очка, и он вернулся на первую строчку в турнирной таблице. На втором месте московское "Динамо" с 31 очком. "Зенит" занимает восьмое место с 22 очками (после 16 матчей).

Лента.ру