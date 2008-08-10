Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Арсенал - Заря 1:1 (Лысенко 26 - Джихани 75)

Металлург З - Таврия 1:0 (Силюк 79)

Металлист - ФК Львов 0:0.

Напомним, что остальные матчи тура завершились так: Ворскла - Динамо 2:2, Черноморец - Кривбасс 2:0, Металлург Д - ФК Харьков 3:0, Карпаты - Ильичевец 1:0, Днепр - Шахтер 0:0.

Металлург Д - во главе таблицы с абсолютными 12 очками, и даже Металлист после сегодняшней ничьи оторвался от него - 8 очков. Дальше у двух команд (Динамо и Ворскла) - по 7, у трех (Черноморец, Арсенал, Заря) - по 6, еще у трех (Шахтер, Металлург З, Днепр) - по 5, и еще у трех (ФК Львов, Кривбасс, Карпаты) - по 4 очка. Ильичевец, ФК Харьков и Таврия, соответственно: три, два и одно очко