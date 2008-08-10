В матче за Суперкубок Англии Портсмут не забил три пенальти

Завершился матч за Суперкубок Англии между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка.

Манчестер Юнайтед - Портсмут 0:0 в основное время, 3:1 по пенальти.

МЮ создал много голевых моментов, но вратарь Портсмута Девид Джеймс играл вдохновенно. Благодаря ему Портсмут смог дотянуть до послематчевых пенальти. Но Диарра и Джонсон пробили мимо ворот, а Мвуэмба попал в ногу вратарю. Одного точного удара Дефо было мало против трех безошибочных пенальти манкунианцев (Тевес, Гиггз, Каррик).

Итак, МЮ добавляет к своим трофеям Суперкубок.