В матче за Суперкубок Англии Портсмут не забил три пенальти
19:40, 10 августа 2008Спорт
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А Манчестер - забил
Завершился матч за Суперкубок Англии между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка.
Манчестер Юнайтед - Портсмут 0:0 в основное время, 3:1 по пенальти.
МЮ создал много голевых моментов, но вратарь Портсмута Девид Джеймс играл вдохновенно. Благодаря ему Портсмут смог дотянуть до послематчевых пенальти. Но Диарра и Джонсон пробили мимо ворот, а Мвуэмба попал в ногу вратарю. Одного точного удара Дефо было мало против трех безошибочных пенальти манкунианцев (Тевес, Гиггз, Каррик).
Итак, МЮ добавляет к своим трофеям Суперкубок.
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