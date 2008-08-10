Итоги второго дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** В соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 66 килограммов золотую олимпийскую медаль завоевал японец Масато Учисиба. Второе место занял французский дзюдоист Бенжамен Дарбеле. После одного из приемов Учисибы француз попросил остановить поединок.

Бронзовые медали выиграли Пак Чол Мин из КНДР и Йорданис Аренсибиа с Кубы.

*** Китайский тяжелоатлет Цинцюань Лун, выступающий в весовой категории до 56 килограммов, стал чемпионом Олимпиады-2008. Для сборной Китая это золото стало шестым на Играх в Пекине, и она упрочила лидерство в командном зачете. Второе место занял вьетнамец Хон Ан Тун, а третье - Эко Юли Ираван из Индонезии.

*** Итальянский шпажист Маттео Тальяриол принес своей стране первую золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В финале Тальяриол одержал победу над французом Фабрисом Жанне. Бронзовую медаль завоевал испанец Хосе Луис Абахо.

В полуфинале Тальяриол одержал победу над Абахо, а Жанне выиграл у венгра Габора Боцко, который затем уступил испанскому фехтовальщику в поединке за бронзу.

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Таким образом, к концу второго дня соревнований в неофициальном командном зачете у Китая восемь медалей (шесть золотых и два серебра), у Южной Кореи - пять (три золота и два серебра), у США - восемь (соответственно, 2-2-4).

У Чехии – два золота, у Италии - 1-2-1, у Японии - 1-0-2, у Голландии, Испании и Австралии - по 1-0-1. По одному золоту - у Румынии, Таиланда, Великобритании.

0-3-1 - у России, 0-2-1 – у Франции, 0-1-2 – у КНДР, 0-1-1 - у Кубы. По одному серебру - у Австрии, Турции, Венгрии, Вьетнама, Зимбабве, Швеции.

По одной бронзе - у Алжира, Аргентины, Белорусии, Германии, Грузии, Индонезии, Тайваня, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии.