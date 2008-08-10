Еще по золотой медали приносят Китаю и Корее женщины

Сборная Кореи выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин. В финале кореянки победили сборную Китая. Благодаря этому успеху Южная Корея с тремя золотыми наградами вышла на вторую позицию в общекомандном медальном зачете.

Бронзовые награды в стрельбе из лука достались француженкам, которые в матче за третье место одержали победу над представительницами Великобритании.

Отметим, в 1/4 финала против итальянок сборная Кореи набрала 231 очко, установив мировой рекорд.

*** Сянь Дунмэй из Китая выиграла золотую медаль в соревнованиях по дзюдо среди женщин в весовой категории до 52 килограммов. В финале китаянка одержала победу над Ан Кум Ае из КНДР. Бронзовые медали завоевали Сорая Хаддад из Алжира и представительница Японии Мисато Накамура.

Таким образом, в неофициальном командном зачете у Китая семь медалей (пять золотых и два серебра), у Южной Кореи - три золота и два серебра, у США - восемь (соответственно, 2-2-4).

У Чехии – два золота, у Голландии и Австралии - золото и бронза.

По одному золоту - у Испании, Румынии, Таиланда, Великобритании. Три серебра и бронза - у России, два серебра и бронза – у Италии, серебро и бронза – у КНДР.

По одному серебру - у Австрии, Кубы, Турции, Венгрии, Зимбабве, Швеции.

Две бронзы – у Японии. По одной бронзе - у Алжира, Аргентины, Белорусии, Германии, Грузии, Тайваня, Узбекистана, Франции, Хорватии, Швейцарии.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру