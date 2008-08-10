Прапавади Джароенраттанатаракун стала олимпийской чемпионкой (фото)

Тяжелоатлетка из Таиланда Прапавади Джароенраттанатаракун, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, выиграла золотую медаль Олимпиады-2008. Второе место заняла Юн Чжин Хи из Южной Кореи, а бронзовая медаль досталась спортсменке из Белоруссии Анастасии Новиковой.

24-летняя Джароенраттанатаракун выиграла соревнования с результатом 221 килограмм (130 килограммов в рывке и 126 в толчке). В последней попытке (уже в ранге олимпийской чемпионки) спортсменка из Таиланда попыталась установить мировой рекорд, но потерпела неудачу.

*** Британская велогонщица Николь Кук завоевала золотую медаль в групповой шоссейной гонке. Второе место заняла представительница Швеции Эмма Йоханссон, бронзовая награда досталась итальянке Татьяне Гудерцо.

Большую часть дистанции спортсменкам пришлось преодолевать под сильным дождем. На мокрой дороге произошло несколько падений.

25-летняя валлийка Кук - одна из лучших велогонщиц мира. В 2003 и 2006 годах она становилась чемпионкой мира в шоссейных гонках, а на ЧМ-2007 заняла второе место.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Фото AP и Reutres