Украинки на Олимпиаде заняли 7-е место в синхронных прыжках в воду

На Олимпиаде в Пекине украинки Мария ВОЛОЩЕНКО и Анна ПИСЬМЕНСКАЯ заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 3-х метрового трамплина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета, борьба на этих соревнованиях была очень ожесточенной, поскольку все соперники, которые вошли в восьмерку лучших дуэтов, почти не уступали в классе друг другу.

Но самыми сильными оказался дуэт из Австралии, «серебро» завоевали россияне, «бронзу» – немки.