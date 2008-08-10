Украинки на Олимпиаде заняли 7-е место в синхронных прыжках в воду
11:54, 10 августа 2008Спорт
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Сообщает пресс-служба НОК
На Олимпиаде в Пекине украинки Мария ВОЛОЩЕНКО и Анна ПИСЬМЕНСКАЯ заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 3-х метрового трамплина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета, борьба на этих соревнованиях была очень ожесточенной, поскольку все соперники, которые вошли в восьмерку лучших дуэтов, почти не уступали в классе друг другу.
Но самыми сильными оказался дуэт из Австралии, «серебро» завоевали россияне, «бронзу» – немки.
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