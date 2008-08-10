Китай получает четвертое золото (фото)

Первое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина занял дуэт китайских спортсменок Цзиндзин Го и Минся У. Россиянки Юлия Пахалина и Анастасия Позднякова завоевали серебряные медали. Бронзу взяли прыгуньи из Германии Хайке Фишер и Дитте Коциан.

*** Золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе на Олимпиаде-2008 выиграл чех Давид Костелецки, который в финале ни разу не промахнулся. Второе место занял итальянец Джованни Пеллиело. Россиянин Алексей Алипов завоевал бронзовую медаль, в перестрелке за третье место Алипов оказался точнее австралийца Майкла Даймонда.

Костелецки в финале набрал 25 очков, Пеллиело - 23. Всего чех набрал 146 очков, а итальянец - 143 очка. Благодаря успеху Костелецки, Чехия с двумя золотыми медалями поднялась на четвертое место в медальном зачете Игр-2008.

Фото AP и Reutres