Разыграны еще 5 комплектов медалей Олимпиады

Американец Майкл Фелпс выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2008, одержав победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием и установив мировой рекорд. Для американской команды это золото стало вторым на Играх в Пекине.

Фелпс лидировал на протяжении большей части дистанции и показал время 4 минуты, 3,84 секунды, улучшив мировой рекорд сразу на полторы секунды. Второе место занял венгр Ласло Чех, а третьим стал американец Райан Лохте.

*** Южнокорейский пловец Тай Хван Пак завоевал золотую медаль летней Олимпиады в Пекине на дистанции 400 метров вольным стилем. Второе место занял китаец Линь Чжан, а третьим стал американец Ларсен Йенсен.

Тай Хван Пак сумел создать значительный отрыв от соперников и на последнем 50-метровом отрезке дистанции удержал преимущество. Кореец показал время 3 минуты, 41,86 секунды. Линь Чжан отстал от чемпиона более чем на полсекунды, а Йенсен проиграл корейцу почти секунду.

*** Австралийская пловчиха Стефани Райс стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Это золото стало для сборной Австралии первым на Олимпиаде-2008. Второе место заняла пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри, а бронза досталась американке Кэти Хофф. Время победительницы, установившей новый мировой рекорд, 4 минуты, 29,45 секунды.

*** Сборная Голландии по плаванию завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 в женской эстафете 4х400 метров вольным стилем. Это золото стало для голландской команды первым на Играх в Пекине. Серебряные медали достались пловчихам из США, а бронзовые награды выиграла сборная Австралии.

Голландские пловчихи предолели дистанцию за 3 минуты, 33,76 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Обладательницами золотых медалей стали Инге Деккер, Рамони Кромовиджоджо, Фенке Хемскерк и Марлен Фелдхус.

*** Китаянка Вэньцзюнь Гоу выиграла золотую медаль Олимпиады-2008 в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров. Серебро завоевала россиянка Наталья Падерина, а бронза досталась Нино Салуквадзе из Грузии.

В финальном раунде Вэньцзюнь Гоу набрала 102,3 балла, а ее суммарный результат (492,3 балла) стал новым олимпийским рекордом. Падерина набрала 289,1 очка. Результат Салуквадзе - 487,4 балла.

Таким образом, в неофициальном командном зачете у Китая четыре медали (три золотые и серебро), у США - восемь (соответственно, 2-2-4), у Южной Кореи - два золота и серебро, у Голландии - золото и бронза. По одному золоту - у Чехии, Испании, Румынии, Голландии, Австралии, два серебра - у России, по одному серебру - у Австрии, Италии, Кубы, Турции, Венгрии, Зимбабве, по одной бронзе - у Аргентины, КНДР, Грузии, Тайваня, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии, Японии.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру и Яndex